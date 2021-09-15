Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Bolu, Karabük, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin doğusunun hafif sağanak yağışlı, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Trakya kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli, Kocaeli ve Çanakkale 15 Eylül 2021 Çarşamba (bugün) hava durumu.

ÇANAKKALE 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İzmir, Manisa, Muğla 15 Eylül Çarşamba (bugün) hava durumu.

A.KARAHİSAR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Amasya, Bayburt, Samsun, Trabzon 15 Eylül Çarşamba (bugün) hava durumu.

AMASYA 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık