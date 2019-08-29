Meteoroloji uyardı: O illere sağanak yağış geliyor

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mardin çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

29 Ağustos 2019, Perşembe 08:45
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Meteoroloji uyardı: O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 Ankara: Az bulutlu ve açık 31

 İstanbul: Az bulutlu 30

 İzmir: Az bulutlu ve açık 34

 Bursa: Az bulutlu ve açık 32

 Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

 Antalya: Az bulutlu ve açık 37

 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29

 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27

 Erzurum: Parçalı bulutlu 29

 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39


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