Türkiye Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Göller Yöresi'nde yarın sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

14 Nisan 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, yarın ülkenin, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

AA

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