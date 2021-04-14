Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, yarın ülkenin, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

AA