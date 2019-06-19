Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur

Marmara Bölgesi’nde İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19 Haziran 2019, Çarşamba 10:14
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede İstanbul ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi bekleniyor.

AA

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