Meteoroloji uyardı, sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.



