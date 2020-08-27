Meteoroloji uyardı, sıcak hava dalgası geliyor
Meteoroloji yeni sıcak hava dalgası için önemli uyarıda bulundu. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte İstanbul 35 dereceyi görecek.
27 Ağustos 2020, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.
Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.