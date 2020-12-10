Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Antalya bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli olacağı açıklandı. Yağışlı sistemin etkisiyle bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği dile getirildi.





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