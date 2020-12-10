Türkiye Meteoroloji uyardı, Türkiye 5 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek

Meteoroloji uyardı, Türkiye 5 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek

Türkiye

Meteoroloji uyardı, Türkiye 5 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, Türkiye'nin 5 gün boyunca ılık ve yağışlı bir havanın etkisinde olacağı ifade edildi.

10 Aralık 2020, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Antalya bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli olacağı açıklandı. Yağışlı sistemin etkisiyle bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği dile getirildi.


İlgili Haberler
Barajlar boşaldı, ilk kısıtlamalar gecikmedi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden da Türkiye’nin önemini anlayacaktır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sadece merak...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu: Meclis etkisizleştirildi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Siyaset üstü bir mesele: Aşı
Murat Çelik
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sağlık durumunu paylaştı