Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Pazartesi günü yurt genelinde yağışlı hava geri dönüyor. Yağışların hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARILARI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 18°C

Parçalı az bulutlu

TEKİRDAĞ 5°C, 12°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -1°C, 11°C

Az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 5°C

Az bulutlu

HAKKARİ -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 12°C

Az bulutlu

VAN -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE HAVA DURUMU

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan, zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ HAVA DURUMU

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2, 0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ HAVA DURUMU

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.















