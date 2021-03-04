Meteoroloji uyardı! Yoğun kar ve sağanak yağmur alarmı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMANRA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı