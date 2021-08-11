Türkiye Meteoroloji uyarmıştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji uyarmıştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Türkiye

Meteoroloji uyarmıştı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış, yıldırım düşmesi, sel ve su baskını uyarısında bulunduğu Edirne ve Tekirdağ’da, sağanak etkili oldu. sağanak nedeniyle Edirne’de cadde ve sokaklar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise akşam saatlerinde etkili olan yağmur sırada bir okulun bahçesine yıldırım düştü. Alev alan çam ağacının neden olduğu yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, vatandaşın yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve sel, su baskını fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Meteorolojenin uyarıları, Edirne ve Tekirdağ’da etkili oldu.

’TEKİRDAĞ’DA, YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI’

Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde gök gürültüsü, şimşek çakmasıyla birlikte başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Sarıpolat İlkokulu bahçesinde bulunan çam ağaçlarından birinin üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

EDİRNE’DE CADDELER, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Edirne’de hava sıcaklığı 35 dereceden 22 dereceye düşerken aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar göle dönüştü. Kentte İlhami Ertem Caddesi’nde asfalt üzerinden akan yağmur suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağışın dinmesi beklerdi. Polis ekipleri kavşaklarda önlem 

DHA

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