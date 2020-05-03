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Türkiye Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak başladı

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak başladı

Türkiye

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

03 Mayıs 2020, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağmur geldi. Taksim Meydanı’nda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından hafta başında yapılan hava tahminlerinin ardından İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış başladı. Megakentte dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü sabah yerini yağmur bulutlarına bırakmıştı. Kent genelinde etkili olan yağışın Taksim Meydanı’nda da adeta bardaktan boşalırcasına yağdığı görüldü.



İHA


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