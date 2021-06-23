Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğleden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE DOLU YAĞIŞI RİSKİ UYARISI

Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Trakya, İstanbul ve Kocaeli için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış bazı ilçelerde başladı.

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan yağış etkisini giderek artırıyor. Aniden etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara geçerek, yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Fotoğraf: Ozan Güzelce

PROF. DR. ORHAN ŞEN: SU BASKINLARINA DİKKAT

CNN Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter'dan yaptığı uyarıda ''Bugün öğlen ve öğleden sonra daha çok İstanbul'un Anadolu Yakası'nda olmak üzere Trakya ve Kocaeli civarında kısa süreli kuvvetli yağmur su baskınlarını oluşturabilir.'' dedi.