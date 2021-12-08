Türkiye Meteoroloji uyarmıştı! Lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji uyarmıştı! Lapa lapa kar yağdı

Türkiye

Meteoroloji uyarmıştı! Lapa lapa kar yağdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 23:44 Son Güncelleme:
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Yüksekova'da günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel Caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

2 aydan fazladır özellikle akşamları soğuk havanın ilçede hakim olduğunu ifade eden İskender Danış, “Havanın temizlenmesi ve tarım açısından kar yağışı iyi oldu. Günlerdir meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyordu. Nihayet bu akşam yağdı. İnşallah fazla yağmaz da yollar kapanmaz’’ dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

HAKKARİ (İHA)

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