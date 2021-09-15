Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış etkili oldu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak su baskınına yol açtı.
15 Eylül 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan ve yarım saat süreyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı. Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında da trafik su baskını sebebiyle durma noktasına geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.
AA
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