Türkiye Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
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Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Türkiye

Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Kırklareli’nde sağanak yağış nedeniyle Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarıldı.

28 Aralık 2021, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan Çürtlen Deresi taştı.

Derenin taşması sonucu Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesi üzerinde bulunan bazı evlerin bodrum katları su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar ise iş makinaları yardımıyla kurtarıldı.

Yoğun yağış nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Aydın Yavaş, iş makinasıyla kurtarıldığını söyledi.

KIRKLARELİ (İHA)

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