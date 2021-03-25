Meteoroloji uzmanı uyardı! ‘Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz’

Son zamanlarda akılalmaz hava olayları ile karşılaşıyoruz. Güneşli bir günün ardından dolu yağabiliyor sel baskınları oluşabiliyor. Kısa süreli ancak oldukça etkili sağanaklar su baskınlarına, normalinden daha büyük dolu yağışları da hasarlara neden oluyor.

Buna ek olarak da normallerin üzerinde ya da altında görülen sıcaklıklar, akıllara küresel ısınma etkisini getiriyor. Ancak küresel ısınmayla her ne kadar bağlantılı olsa da 'Downburst' olarak adlandırılan yeni bir kavram hayatımıza giriyor.

NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bu hava olayının ülkemiz açısından oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek bu terimin henüz Türkçe karşılığının da olmadığı açıkladı. Son yıllarda dikkat çeken bir hava olayı olan süper hücre yağışlarının da çok konuşulduğunu ve bunun meteoroloji tahminlerine de girmeye başladığını söyleyen Abur'a göre artık gündemimizde Downburst var.

Abur, ''Bu hava olayını yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bunu yağmur damlalarının büyümesiyle anlayabiliyoruz. Özellikle dolu dediğimiz buz parçalarının büyümesiyle çok daha iyi tanımlayabiliriz. Yani o ceviz dediğimiz dolu parçalarının çok daha büyümesi Downburst'un özelliği olarak kayda geçiyor. Süper hücreyi tanımlamasını da kullanıyorduk ama bu terim bizim için yeni'' açıklamasını yaptı.

DOWNBURST NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Downburst'un yerdeki çok sıcak havanın yukarıdaki çok soğuk havayla çarpışması sonucu meydana geldiğini söyleyen Abur, ''Aslında bu hava olayını yere doğru patlama ve savunma olarak kendi dilimizde tanımlayabiliriz. Çok sıcak ve nemli hava yukarı doğru yükselip çok soğuk havayla çatışınca aşağıya doğru hızlı bir şekilde hava inmeye başlıyor. Çok güçlü bir şekilde yere inip denize çarpmasıyla birlikte de hortumdan çok daha güçlü ve çok daha hasar bırakan hava olayı meydana geliyor'' dedi.

2017'DE DE OLMUŞTU

Temmuz 2017 yılında İstanbul'da birden meydana gelen dolu ve sağanak şehirde büyük maddi zararlara neden olmuştu. Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan bu olayının Downburst olduğunu söyleyen Abur, ''Biz şimdilerde bu yağışları gözlemlemeye başladık. Kısa süreler içerisinde dolular fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne çıkıyor'' dedi.

NEDENİ KÜRESEL ISINMA

Bu durumun nedenini de küresel iklim değişikliği ve yer ısınmasına bağlayan Abur, ''Downburst çok daha sık göreceğiz, sistem gelişmeye başladı'' ifadelerini kullandı.