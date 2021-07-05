Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler eski müdürü Ahmet Uçar sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Ahmet Uçar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu gece yarısından itibaren özellikle Marmara'nın doğusunun Karadeniz üzerinden inen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Yalova'da çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu geceden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olacak şiddetli yağışların yarın akşamdan itibaren de Çarşamba sabahına kadar 2 gün önce sel olaylarının yaşandığı Sakarya ve Düzce'de çok kuvvetli sağanaklara yol açması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Vadesinin oldukça kısa ve tutarlılığının yüksek olması beklenen sağanak yağışın Salı 03:00 ile Çarşamba 03:00 arası şiddetli hava olayı tahmin ideksindeki görünümü. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce risk içeriyor. Son yıllarda bu günlerde nadir olarak görülen cinsten.