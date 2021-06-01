Türkiye Meteoroloji ve AFAD son dakika uyarısı yaptı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji ve AFAD son dakika uyarısı yaptı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji ve AFAD son dakika uyarısı yaptı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; 2 Haziran Çarşamba günü bazı illerimizde kuvvetli yağış görülecek. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

01 Haziran 2021, Salı 21:38 Son Güncelleme:
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AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ili ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Meteoroloji'de yer alan bilgilere göre; 2 - 8 Haziran 2021 haftalık hava durumu raporuna göre: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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