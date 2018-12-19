Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışına ilişkin uyarılar geldi. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışları dün akşam itibariyle batı bölgelerinde de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yanı başı olan Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışları vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Edirne Keşan'da yoğun kar yağışından dolayı valilik okulları bugün tatil edilirken bir haberde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden geldi. Yağan kar yağışından dolayı kaymakamlık eğitime bir gün ara verdi.

ÖNCE METEOROLOJİ SONRA AKOM

Meteoroloji'den sonra AKOM'da İstanbul'da yaşayan vatandaşları son dakika uyararak bugün görülecek kar yağışı nedeniyle uyardı. İşte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar...

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkisini gösteriyor. İstanbul'da gün boyunca sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesiyle kent genelinde yer yer kar yağışı da görülebilir. AKOM da İstanbul'la ilgili bir uyarı yayınladı. Uyarıda geç saatlerde kar yağışının beklendiği belirtildi.

ÜLKE GENELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.