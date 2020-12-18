Türkiye Meteoroloji yağış için Marmara ve Karadeniz'i saat vererek uyardı

Meteoroloji yağış için Marmara ve Karadeniz'i saat vererek uyardı

Türkiye

Meteoroloji yağış için Marmara ve Karadeniz'i saat vererek uyardı

Meteoroloji Karadeniz ve Marmara bölgesi için öğleden sonra yağış beklendiğini açıkladı.

18 Aralık 2020, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Parçalı ve çok bulutlu geçecek hava, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


İlgili Haberler
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısıMeteoroloji karla karışık yağmur ve kar beklenen illeri duyurdu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Ne hoş olur
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sahneden naklen
Şirin Sever
Hakan Çelik
HDP milletvekilleri İran kadar olamadı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
Banu Şen
Menderes ve Özdere'de her sarsıntıda soru işaretleri de tedirginlik de artıyor
Banu Şen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs geçiren kişiler aşı olacak mı?