Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak olan sağanak yağış, yeni haftanın ilk günleri devam edecek. Perşembe ve cuma günleri ise yurdun tamamı güneşli havanın etkisine girecek.

Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

Çarşamba günü sağanak yağış yurdu terk ediyor

Geçen hafta etkili olan sağanak yağış salı günü de devam edecek.

Çarşamba günü ise sağanak yağış yurdu terk ediyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında yurt geneli güneşli havanın etkisinde olacak.

Perşembe günü ise güneşli hava etkisini tüm yurtta gösterecek. Doğu'da Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkacak.