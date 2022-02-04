Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Pazar gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bartın, Karabük, Sinop, Tokat ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ISPARTA -7°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -7°C, 3°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI -9°C, 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -6°C, 5°C

Parçalı bulutlu

KONYA -11°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -6°C, 4°C

Çok bulutlu ve kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 7°C

Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -11°C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı