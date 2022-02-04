Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Pazar gününden itibaren...
Meteoroloji yeni raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak artması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
04 Şubat 2022, Cuma 21:12 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bartın, Karabük, Sinop, Tokat ve Siirt çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 3°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ISPARTA -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney ve doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -7°C, 3°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -9°C, 3°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -6°C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA -11°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -6°C, 4°C
Çok bulutlu ve kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 7°C
Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -11°C, -5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı