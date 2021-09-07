Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor. Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL'DA HAVA

İstanbul'da rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Bugün ve yarın da parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacak. Perşembe gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış başlayacak. Sıcaklıkların 24 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.