Türkiye Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Şiddetini artıracak

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Şiddetini artıracak

Türkiye

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı: Şiddetini artıracak

Karadeniz, Marmara ve Ege'de 30 Eylül Perşembe günü fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz'de rüzgarın, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esmesi beklenen rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

AA

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