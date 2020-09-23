23 Eylül hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Özellikle dışarıda işi olanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, 23 Eylül hava durumu raporunun detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 20°C, 27°C

Az bulutlu

Ankara 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



