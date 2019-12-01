Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre bu sabah (2 Aralık Pazartesi) Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, gün içinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA



