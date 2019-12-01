Meteoroloji'den 3 il için yeni uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, 'Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor' denildi.

01 Aralık 2019, Pazar 21:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 3 il için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre bu sabah (2 Aralık Pazartesi) Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, gün içinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


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