Türkiye Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

24 Ocak 2021, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor. Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AA

İlgili Haberler
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yeni haftada hava nasıl olacak?Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
24 Ocak
Rauf Tamer
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Hakan Çelik
2021’de dış ticarette ciddi fırsatlar var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa'da 130 m2 daire mahkemeden satılık olarak ilana çıkarıldı