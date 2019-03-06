Meteoroloji'den 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulundu

06 Mart 2019, Çarşamba 09:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak.

Günün en yüksek sıcaklığının Van’da 6, Hakkari’de 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 5 derece olması bekleniyor.

Rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AA


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