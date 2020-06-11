Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirildi.
11 Haziran 2020, Perşembe 19:24 Son Güncelleme:
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gece saatlerine kadar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde aralıklarla sağanak, gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu beklendiği bildirildi.
Bölge genelinde rüzgarın zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
AA