Türkiye Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesine karşı uyardı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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