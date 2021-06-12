Türkiye Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı!

Türkiye

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:01 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 6, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 31, Erzincan ve Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olacak.


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