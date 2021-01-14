Türkiye Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı

Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulundu.

14 Ocak 2021, Perşembe 19:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te mevsim normallerinin altına düşecek. Hava sıcaklıkları bölge genelinde hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, beklenen yağışlarla Bursa’da orta, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te ise kuvvetli buzlanma ve zirai don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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AA

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