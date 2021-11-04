Meteoroloji'den 4 Kasım hava durumu tahmini! İstanbul, Ankara, İzmir...
4 Kasım hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Van ve Hakkari, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış uyarısı yaptı. Yarından itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ve pus bekleniyor. İşte MGM 4 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri..
04 Kasım 2021, Perşembe 08:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre Van ve Hakkari çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe günü yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü Karadeniz kıyıları ile doğu kesimlerde ise sıcaklık değerleri 2 ila 4 derece artacak. İşte detaylar..
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da bugünden itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Perşembe sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve azk bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 4°C, 17°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin bu akşam saatlerinde yağmur ve Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan ve Ardahan, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu