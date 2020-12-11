Türkiye Meteoroloji'den 43 il için sağanak, don ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 43 il için sağanak, don ve kar uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 43 il için sağanak, don ve kar uyarısı

Meteoroloji Türkiye'nin yağışlı bir dönem içine girdiğini belirterek bazı bölgeleri sağanak yağış için uyardı.

11 Aralık 2020, Cuma 10:03 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamında sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamayla 43 ile hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir uyarısı yapıldı. Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamayla vatandaşlardan, hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Sağanak, don ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.


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