Meteoroloji'den 5 bölgede oturanlara uyarı: Yoğun sağanak bekleniyor
Trakya, batı ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağış etkisi altında. Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 08:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç),Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nu kuzey ve doğusu ile, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İllere göre hava durumu
İstanbul 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Ankara 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 27 derece
Az bulutlu ve açık
Antalya 30 derece
Az bulutlu ve açık
Zonguldak 19 derece
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Trabzon 17 derece
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Erzurum 13 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır 18 derece
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı