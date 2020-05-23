Türkiye Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Türkiye

Meteorolojiden 5 il için kritik uyarı

Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yarından itibaren sağanak bekleniyor.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16’lar Hafter’i hedef alabilir!
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bayram gazetesi...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları’nda üs bölgesinin açılışını yaptı