Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın sabah saatlerinde zaman zaman hızı saatte 50 ile 90 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 19.00’a kadar sürmesi bekleniyor.

KAYSERİ (AA)