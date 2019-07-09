Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

09 Temmuz 2019, Salı 16:15 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

AA

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