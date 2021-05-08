Türkiye Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AA

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