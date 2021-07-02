Türkiye Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den 5 il için yeni uyarı

Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar’da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

02 Temmuz 2021, Cuma 18:51 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklı olacak. Bu bölgelerde, su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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