Türkiye Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’da, 15- 17 Ocak tarihleri arasında zirai don olayı beklendiği bildirilip, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

14 Ocak 2022, Cuma 21:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. 15 Ocak gecesi başlayacak ve 17 Ocak sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde ise kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

DHA

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