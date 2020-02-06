Türkiye Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

06 Şubat 2020, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden yarın saat 15.00’e kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Ayrıca Kars’ta öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi başta olmak üzere bazı binaların çatısına zarar verdi. Kentte rüzgar etkisini sürdürüyor.

ERZURUM/KARS (AA)

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