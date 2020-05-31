Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de 3 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra perşembe akşam bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir seviyede artacağının ve mevsim normalleri üzerine çıkacağının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA







