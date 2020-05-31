Türkiye Meteoroloji'den Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de 3 gün boyunca yağışlı, serin hava bekleniyor.

31 Mayıs 2020, Pazar 20:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'de 3 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra perşembe akşam bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir seviyede artacağının ve mevsim normalleri üzerine çıkacağının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA


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