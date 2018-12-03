Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın Akdeniz’in açıkları ile Orta Akdeniz’de (Alanya- Mersin arası) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.
ANTALYA (İHA)