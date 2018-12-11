Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA DİKKAT!

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava ve yağmur hafta sonuna kadar etkili olacak. Özellikle İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 10 derecenin altına düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 6-7 derecelerde olacak. Başkent Ankara'da ise soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın Ankara'da sıcaklık gündüz 2, gece ise eksi 1 dereceye düşecek. Ankara'da yarın başlayacak kar yağışının cuma günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE AZALACAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Bingöl ile Bolu, Kastamonu, Çankırı'nın yüksekleri ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



