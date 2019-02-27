Meteoroloji'den Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Antalya’da yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu

27 Şubat 2019, Çarşamba 14:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den Antalya için fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

DHA

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