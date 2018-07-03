Antalya Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi denize girerek serinlemeye çalışırken birçok kişi de şemsiyelerin altında sıcaktan korundu. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği plajlarda çocuklar kumsalda oynadı, tatilciler de şezlonglarda güneşlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, kentte bu yıl bugüne kadarki en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü bilgisini verdi.

Sıcağın bölgeyi etkilemeye devam edeceğini dile getiren Ömer Faruk Kaya, "Cumaya kadar şehir merkezinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Nem oranlarının ise en düşük yüzde 15, en yüksek ise yüzde 80 civarında olmasını tahmin ediyoruz" dedi.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN NORMALE DÖNECEK

Sıcaklığın hafta sonundan itibaren mevsim normallerine inmesini beklediklerini vurgulayan Ömer Faruk Kaya, temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyredecek" bilgisini aktaran Faruk Kaya temmuz, ağustos ve eylül ayındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.







