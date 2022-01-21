Türkiye Meteoroloji'den Antalya için uyarı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Antalya için uyarı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den Antalya için uyarı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı etkili olurken Meteoroloji'den Antalya için de önemli bir uyarı geldi. Yapılan uyarıda kentte çok kuvvetli yağışın beklendiği, yüksek kesimlerde de yoğun kar yağışı olabileceği ifade edildi.

21 Ocak 2022, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bu gece itibarıyla başlayacak Kuvvetli Yağış ile kar yağışının doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta etkili olacağını belirtti. Yağışların, 23 Ocak Pazar günü sabah saatlerine kadar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak çok kuvvetli ve metrekareye 51-100 kilogram, 1000 metre ve üzeri rakımlarda ise yoğun kar şeklinde olacağı kaydedildi.



BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının neden olabileceği, başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile dona bağlı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MUĞLA İÇİN DE UYARI

Muğla için yapılan uyarıda ise il genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak yerel olarak kuvvetli metrekareye 30- 65 kilogram olmasının beklendiği açıklandı. Muğla için de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA (DHA)


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