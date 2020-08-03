Türkiye Meteoroloji'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 19:31 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi. Bursa ve Bilecik'te 2 ila 4, Kütahya'da 3 ila 5, Eskişehir'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir. Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

AA


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