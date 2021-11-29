Türkiye Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden Aydın için kuvvetli ve tam fırtına uyarısı yapıldı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Fırtına uyarılarımızın ardından bugün itibariyle Kuşadası’nda saatte 78 kilometre ve Didim’de saatte 68 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarında Aydın il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

AYDIN (İHA)

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