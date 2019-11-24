Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gök gürültülü sağanağın bugün sabah başlaması, akşam etkisini artırarak sürmesi ve salı günü de devam etmesi bekleniyor. İl genelinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması öngörülen sağanağın, Antalya merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Muğla'da bugün sabah başlayacak gök gürültülü sağanağın salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), Muğla merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kilogram ve üzeri/metrekare) olması bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Isparta ve Burdur'da da bugün öğlen başlaması öngörülen sağanağın, salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli yağış (51-100 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





AA